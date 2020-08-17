"Л/ДНР" порушили перемир'я на Донбасі і підібралися до позицій ЗСУ – штаб ООС

Українські військові зафіксували чергове порушення терористами "Л/ДНР" на Донбасі домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи – вони укріплюють свої позицій біля українських підрозділів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Водночас обстрілів минулої доби, 16 серпня, зафіксовано не було. В ООС додали, що 17 серпня запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"16 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", – сказано в повідомленні.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму каналі в Telgram уточнив втрати окупантів за минулу добу.

Facebook / Анатолій Штірліц

Facebook / Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "ЛНР" 15 серпня звинуватили Збройні сили України в снайперському обстрілі в районі населеного пункту Логвинове, внаслідок якого нібито загинув один найманець окупантів.