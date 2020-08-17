Українські військові зафіксували чергове порушення терористами "Л/ДНР" на Донбасі домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи – вони укріплюють свої позицій біля українських підрозділів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Водночас, обстрілів минулої доби, 16 серпня, зафіксовано не було. В ООС додали, що 17 серпня запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", – сказано у повідомленні.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму каналі в Telgram уточнив втрати окупантів за минулу добу.

"Л/ДНР" порушили перемир'я на Донбасі і підібралися до позицій ЗСУ – штаб ООС Facebook / Анатолий Штирлиц

"Л/ДНР" порушили перемир'я на Донбасі і підібралися до позицій ЗСУ – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "ЛНР" 15 серпня звинуватили Збройні сили України в снайперський обстріл в районі населеного пункту Логвинове, в результаті якого нібито загинув один найманець окупантів.

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