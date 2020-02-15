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15 лютого • оновлено в 18:47
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Макс Баринов
Макс Баринов
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"Л/ДНР" погибает: денег катастрофически не хватает

1.4т
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Донбасс встретили свой экономический голод уже давно, и с каждым днем он только усиливается и "республики" поглощают сами себя.

Даже несмотря на то, что Российская Федерация финансово поддерживает сепаратистов, экономика "Л/ДНР" всё равно погибает. Своими двумя миллиардами Москва лишь временно поддерживает оккупантов на плаву, на фоне постоянных махинаций, грабежей и боевых действий – это не деньги вовсе.

Совершенно очевидно, что экономика в блокированном и находящемся в состоянии военных действий анклаве, не самая хорошая. Таким образом, оттуда бегут люди, это правильно. По сравнению с тем, что хотели бы получать главари "Л/ДНР", естественно, им посылают меньше.

Больше всех от экономического коллапса страдают шахтёры. Перед началом войны на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в "ДНР" и "ЛНР". По состоянию на август текущего года, наибольшая задолженность по зарплатам горняков имеет следующий вид: на ГП "Артемуголь" в Горловке задолженность составляет 256,4 млн рублей, на ГП "Орджоникидзеуголь" в Енакиево – 465,4 млн рублей, на ГП "Донбассуглереструктуризация" – 55,1 млн рублей. Такая ужасающая тенденция приводит к закрытию предприятий, а работников на этих самых предприятиях тысячи. За эту осень было ликвидировано 6 шахт, не говоря уже о параллельных закрытиях множества предприятий и заводов…

Более 7 тысяч сотрудников, и не только шахтеров, частично остались без зарплаты.

Из последних новостей в этой области, стало известно, что на оккупированной территории Донецкой области, а именно в Торезе бастуют горняки одной из крупнейших в Украине шахт "Прогресс" ГХК "Торезантрацит".

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Но как показала практика прошлых митингов, все это безуспешно, ведь право на достойную жизнь имеют лишь "избранные".

Это касается и самих боевиков. Вдова бывшего главы боевиков Александра Захарченко "ДНР" Наталья Захарченко, получает из "бюджета республики" оклад в размере 280 тысяч рублей. Для сравнения, месячный оклад боевиков террористической "ДНР" составляет 17-20 тысяч рублей. И то, все мы наслышаны задержками по заработной плати даже у самих боевиков, что уж говорить, о мирных гражданах. И так, получается, что копейки, заработанные несчастными трудягами "республик", плюс российское финансирование, идут на содержание некой элиты боевиков и на показательную демонстрацию стабильности.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР зарплата
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...в Торезе бастуют горняки одной из крупнейших в Украине шахт "Прогресс" ГХК "Торезантрацит". - это ж надо, в самом центре угольной Швейцарии и чего-то бастуют. А в проклятой капиталистической Швейцарии, когда последний раз бастовали, ау-у-у шахтеры-автоматчики?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А Россия уже? Или ещё дышит?
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