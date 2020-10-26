Збройні формування Російської Федерації на Донбасі минулої доби, 25 жовтня, порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook 26 жовтня. Так, режим тиші противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

Водночас в ООС відзначили, що провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", – додали в ООС.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.