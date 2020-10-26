"Л/ДНР" напали на ЗСУ на Донбасі і обстріляли з гранатомета – штаб ООС
Провокативні постріли зафіксували поблизу Авдіївки
Вони не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Збройні формування Російської Федерації на Донбасі минулої доби, 25 жовтня, порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових.
Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook 26 жовтня. Так, режим тиші противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.
Водночас в ООС відзначили, що провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – сказано у повідомленні.
Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", – додали в ООС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.