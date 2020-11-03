"Л/ДНР" на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів по ЗСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 08:05, 3.11.2020 Оновлено: 09:21, 3.11.2020

За минулу добу, 2 листопада, озброєні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки– підствольний гранатомет, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Із початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Відомості з фронту за 2 листопада.
Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Миколаївській області 1 листопада провели в останню путь загиблого на Донбасі військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимира Бондарюка (позивний Піндос).

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