"Л/ДНР" на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів по ЗСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,5 т.

  • Ворог влаштував провокації поблизу Шумов і Старогнатівки

  • Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

  • Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було

Війна на Донбасі

За минулу добу, 2 листопада, озброєні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, в районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки– підствольний гранатомет, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок ворожих пострілів не було.

З початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Відомості з фронту за 2 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Миколаївській області1 листопада провели в останній путь загиблого на Донбасі військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимира Бондарюка (позивний Піндос).

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