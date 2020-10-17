"Л/ДНР" атакували позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 16 жовтня, озброєні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, перемир'я двічі порушили недалеко від населеного пункту Водяне, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

На цій ділянці днем противник вів вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а ввечері здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Крім того, в районі Мар'їнки противник застосовував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

"З початку поточної доби, 17 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – додали в штабі ООС.

Відомості з фронту за 16 жовтня. Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.