"Л/ДНР" атакували позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
Ворог влаштував провокації на ділянці фронту поблизу Водяного і Мар'їнки
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було
За минулу добу, 16 жовтня, озброєні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Так, перемир'я двічі порушили недалеко від населеного пункту Водяне, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
На цій ділянці днем противник вів вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а ввечері здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
Крім того, в районі Мар'їнки противник застосовував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.
На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
"З початку поточної доби, 17 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – додали в штабі ООС.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.