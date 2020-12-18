Лаврову на Балканах подарували вкрадену в Україні ікону

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову в Боснії та Герцеговині подарували 300-річну ікону, ймовірно, вивезену з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє місцевий сайт Klix.ba. Викрадену реліквію підніс російському дипломату співпрезидент від сербської громади Мілорад Додік.

Печатка на звороті ікони свідчить про те, що вона була власністю Української РСР. За словами Додіка, ікону знайшли в Луганську.

Даний факт став причиною дипломатичного скандалу між нашою країною та Боснією та Герцеговиною.

Посольство України вже направило місцевій владі ноту, в якій зажадало пояснень, що це за ікона та яким чином вона потрапила в країну.

У документі також говориться, що Луганськ тимчасово окупований Російською Федерацією, тому приховування інформації про походження ікони "означатиме підтримку агресивної політики РФ проти України".

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко уточнив, що має відбутися зустріч з офіційними представниками МЗС Боснії та Герцеговини.

Міністр закордонних справ країни Бісера Турковичі назвала "серйозними" звинувачення української сторони та звернулася до місцевої прокуратури з проханням розібратися, як власність України виявилася на території Боснії та Герцеговини.

На обороні ікони є печатка про приналежність УРСР Klix.ba

Ікона, ймовірно, вивезена з окупованого Луганська Klix.ba

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що між Росією та Чехією стався дипломатичний скандал після оголошення персонами нон грата та висилкою з країни двох російських дипломатів.

Причиною висилки стало твердження чеської влади про те, що один зі співробітників посольства РФ навмисно направив контррозвідці неправдиву інформацію про запланований напад на чеських політиків. На думку прем'єра країни, ці дії призвели до "ускладнення чесько-російських відносин".