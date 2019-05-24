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/Суспільство

"Лавров запропонував випити горілки": Клімкін розповів про несподіваний поворот під час переговорів

9.5тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який іде у відставку, розповів, що глава російського МЗС Сергій Лавров на переговорах у Мінську в 2015 році пропонував випити горілки перед початком засідання.

Спогадами про важку зустріч, яка тривала 18,5 годин, поділився він в ефірі телеканалу "СТБ". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами Клімкіна, Лавров покликав його, а також колег із Франції та Німеччини в окрему кімнату, замовив пляшку горілки "Біловезька" і запропонував почати переговори з випивки.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

cont.ws

"На мене так дивиться Лоран Фабіус, французький міністр і каже: можна пити? Я кажу, ну якось так, ну наллємо, оскільки зараз переговори... Міністр Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зараз федеральний президент, теж на мене дивиться з іншого кутка: можна це пити? Я йому киваю, ну там, відповідно. Але Лавров усім своїм видом показував, що "Я тут не головний". Ми його почали одразу пресувати втрьох – ось ідіть до Путіна", – розповів Клімкін.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін оголосив, що йде у відставку і йде в політику.

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Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мирні переговори в Мінськумінські домовленості
Особи
Павло КлімкінСергій Лавров
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я думаю, Обоз в лице Миши Бродского должен взять бабки с Лукашенко за рекламу хорошей водки *Беловежская*
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да кто бы пил с климкиным! На него смотришь - тошнить начинает!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Пингвин Климкинд не понял, ему предлагали наливать, а не пить.
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