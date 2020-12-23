Лавров повернув Боснії і Герцеговині подаровану йому українську ікону з Луганська

Міністерство закордонних справ РФ передало до посольства Боснії й Герцеговини в Москві ікону, яку російському міністру Сергієві Лаврову подарували в Сараєві.

Про це повідомив ТАСС із посиланням на інформацію з МЗС РФ. Цінність подарував главі російського зовнішньополітичного відомства голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік 14 грудня.

"23 грудня за погодженням з дарувальником ікона була передана до посольства Боснії і Герцеговини в Москві. Водночас рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, зокрема походження згаданого артефакту", – зазначили в МЗС РФ.

Нагадаємо, Міністерство культури України заявило, що ікона XVIII століття, подарована Лаврову Додіком, є власністю держави Україна. Про це свідчить печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи на зворотному боці реліквії.

Після того, як стало відомо походження ікони, посольство України в Боснії і Герцеговині надіслало до МЗС республіки ноту з вимогою повернути її Україні.

Прокуратура республіки, зі свого боку, порушила справу і почала перевірку походження ікони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 300-річну ікону, ймовірно, вивезену з окупованого Донбасу, Лаврову презентували 14 грудня.

У МЗС РФ заявили: зображення буде повернуто дарувальникам для уточнення його історії через лінію Інтерполу.