Лавров видав, що Навального могли отруїти дорогою до Німеччини або вже там
Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти "Новачком" у Німеччині або навіть у літаку, на якому його евакуювали з Омська в Берлін.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським і закордонним журналістам, пише російський Forbes. Він також анонсував відповідні санкції проти керівників апаратів глав Німеччини та Франції у зв'язку зі справою Навального.
"У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним трапилося з погляду проникнення бойових отруйних речовин у його організм, могло відбутися в Німеччині або в літаку, куди його повантажили та повезли в "Шаріте", – сказав російський міністр.
Він зазначив, що в клініці отруйних речовин в організмі політика не виявили, їх виявили в лабораторії німецьких збройних сил.
Лавров уточнив, що РФ вже ухвалила рішення про дзеркальні заходи проти Франції та Німеччини в справі про отруєння російського опозиціонера, про них скоро повідомлять Берлін і Париж.
Глава російського МЗС назвав Німеччину "лідером нового загострення у відносинах із Росією", а також повідомив, що стосовно Навального "є підґрунтя для серйозного нерозуміння".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його доправили у стані штучної коми в Німеччину. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".
Організація перевірила висновки, зроблені експертами в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не додані у додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння опозиціонера.
15 жовтня ЄС ввів у дію санкцій проти шістьох росіян.
Німеччина і Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.
Навальний заявив, що впевнений у тому, що його отруєння було організовано з подачі президента РФ Володимира Путіна.