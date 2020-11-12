Лавров видав, що Навального могли отруїти дорогою до Німеччини або вже там

Таша Адамович Суспільство 15:17, 12.11.2020 Оновлено: 15:28, 12.11.2020

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти "Новачком" у Німеччині або навіть у літаку, на якому його евакуювали з Омська в Берлін.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським і закордонним журналістам, пише російський Forbes. Він також анонсував відповідні санкції проти керівників апаратів глав Німеччини та Франції у зв'язку зі справою Навального.

"У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним трапилося з погляду проникнення бойових отруйних речовин у його організм, могло відбутися в Німеччині або в літаку, куди його повантажили та повезли в "Шаріте", – сказав російський міністр.

Він зазначив, що в клініці отруйних речовин в організмі політика не виявили, їх виявили в лабораторії німецьких збройних сил.

Лавров уточнив, що РФ вже ухвалила рішення про дзеркальні заходи проти Франції та Німеччини в справі про отруєння російського опозиціонера, про них скоро повідомлять Берлін і Париж.

Глава російського МЗС назвав Німеччину "лідером нового загострення у відносинах із Росією", а також повідомив, що стосовно Навального "є підґрунтя для серйозного нерозуміння".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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