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"Ласкаво просимо звідси": в Криму поставили на місце "понаїхавших" із Росії

1.9тЧитати матеріал російською

У незаконно анексованому Росією Криму поставили на місце громадян РФ, які переїжджають туди.

Реакцією жителів півострова поділився в мережі блогер КРЫМский бандеровец на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши відповідні скріншоти з пабліка "Подслушано/Керчь".

Так, приводом для обговорення користувачів став пост росіянки, яка не могла вирішити, переїхати їй в Крим, де працює чоловік, або вибрати Тамань через невтішні відгуки в мережі про Керч.

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Крим

"Навіть не думайте сюди їхати", "Тамань", "Так. Їдьте в Тамань", "Тссс. Погано у нас, погано. І так багато хто їде", "Правильно, не треба до нас, давайте в Тамань", "Ласкаво просимо звідси ", – написали в коментарях кримчани.

Деякі і зовсім не приховували свого невдоволення: "Задовбали сюди їхати! Три роки в садок не можемо потрапити через цих понаїхавших! Сидіть вдома!"

Як розповіла автор поста, її нібито не бентежить "побутова невлаштованість міста". У відповідь інші "понаїхавші" вибухнули страшилками про півостров.

"Народець злий, жлобуватий (спадщина України). Містечко запорошене, брудне, то воду відключають, то світло. Російських банків немає", – написав Євген Дацюк.

"Тут дуже важко. Немає банків, немає стільникових операторів, з кожною проблемою треба на Кубань їхати. Ціни на просту картоплю в два рази вище, про ліки я взагалі мовчу", – продовжила колись мешканка Ханти-Мансійська.

"Ласкаво просимо звідси": в Криму поставили на місце "понаїхавших" із Росії

Інші ж росіяни, навпаки, стали закликати жінку в Крим: "Приїжджайте до Керчі. Місто потрібно заселяти материковими".

"Ханти і мансі вже в Криму. Який жах", – відреагували в коментарях.

"Ласкаво просимо звідси": в Криму поставили на місце "понаїхавших" із Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому кримському місті Феодосія "понаїхавших" звинуватили в тому, що перевізники не справляються з їх напливом і місцеві жителі змушені пішки ходити на роботу.

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Тема
анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Керчь - первый город в Крыму где выгнали бандеровцев и подняли российский флаг над городской администрацией. Так что хохлы дрочите и скачите.
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Фууууууууу. Ржака 😂 😂 😂 😂 😂
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0
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CARGO 100
CARGO 100
Селюки шаровары натянули на голую шопу и скачут ...
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1
1
Путин Хуйло
Путин Хуйло
CARGO 100, ты двухголовый долба*б 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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