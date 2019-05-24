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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Зеленський вносить Україну в смартфон: що це означачає

4.3т

iForum. Можна було б іронізувати над "великобританцями". Але ж це не комедія, панове. Це хорор. Уявіть собі країну в смартфоні, де кожен може внести правки в закони. І це тільки до сніданку між кавою та постіком себе в піжамі в інстаграм. Де немає парламенту і уряду. Немає інституцій. Де кожен і ніхто. Уявили? Це буйство охлократії, за задумом великого комбінатора, має називатися "Без бюрократії". Без відповідальності, без результату, без змісту і фаховості. Але й і без бюрократії. Уявили? Ну?

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Стратегии нет, есть Голобородько из "Слуга народа"

Що за картинка склалася у вас в голові? Токіо ХХІІ сторіччя? Новий дивний світ? Нью-Васюкі - столиця галактики? А от і не вгадали. Це Африка. Пастух пасе місцевих баранів. Сам замотаний в простирадло, але зі смартфоном у руці. Він же ж його не винайшов. Він його "освоїв". Як розповів нам президент Зеленський - перестрибнув еру дротових телефонів, здійснив великоафриканський технологічний прорив із кам‘яного світу в сучасний.

Картинку відповідну нам теж показали. Окреслили стадам новаторів, так би мовити, майбутні пасовища та перспективи розвитку. Краса! Цікаво, який сценарій майбутнього більш реалістичний: стадо баранів, яке веде лев чи стадо левів, яке зжерло цапа-відбувайла?

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Реформи в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Поки зекоманда корчить рожі, крутить нам дулі і несе пургу, а ми на них витріщаємось, за цією завісою шумодимових гранат серйозні люди ділять Україну і розробляють сценарії недопущення можливих Майданів.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Не нужно мешать бабуину, лезущему на пальму по головам соплеменников, чем выше он залезет, тем лучьше будет всем видна его голая задница...(цитата))))
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Петренко Дмитрий, Так аби з тієї задниці на наші голови нічого не падало - то нехай би собі ліз. А то ж уже падає...........
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