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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Вспыхнул бунт: здание горит, заключенные разбегаются

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Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнул бунт

Первые сообщения с места событий вызывали оторопь. Здание горит, заключенные разбегаются, убитые, раненые, съеденные. Причем с обеих сторон. Но позже ситуация прояснилась. На сегодняшний момент известно несколько версии причин случившегося. И ни одна из них не отвечает на вопрос: как уберечься от подобного в будущем?

Первая из возможных причин - ужасное качество питания и условий содержания заключенных, пишет Лариса Волошина для ДС. - Ее озвучивают родственники арестантов, показывая всем желающим фотографии "еды" с червями и прочими биологически активными добавками. Сами заключенные говорят, что хотели привлечь внимание к жестокому обращению надзирателей. Среди родственников распространяется слух, что некоторые арестанты намерены были вскрыть себе вены - "потому что по-другому вопрос не решить".

Тут надо сказать, что нарушения со стороны администрации и правда были. В течение 2019 г. прокуратурой было внесено девять указаний об устранении нарушений в колонии, 11 должностных лиц были привлечены к ответственности. А в 2018 г., после 14 проверок, были наказаны 30 человек. Кроме того, Министерством юстиции Украины было внесено представление о нарушениях в работе колонии.

Вспыхнул бунт: здание горит, заключенные разбегаются

Речь шла о "серьезных проблемах в вопросе материально-бытового обеспечения осужденных, проведении социально-воспитательной работы и соблюдении режима". Помимо того, прокуратурой было начато расследование уголовных дел по факту растраты и присвоения имущества, превышения власти, служебной халатности и получения взяток. Учитывая, что проверки, уголовные дела и черви в еде как-то уживаются два года в одном конкретном исправительном заведении, можно предположить, что версия о привлечении внимания к условиям содержания выглядит очень правдоподобной.

Дмитрий Краснобаев - священник ПЦУ, который постоянно посещает заключенных, рассказывает, что протесты и отказ выходить на работу начались за пять дней до бунта. "Это были мирные протесты - силовых "движений" не происходило. Поскольку они не были услышаны, то перешли к таким вот мерам. Думаю, что их просто вынудили, спровоцировали. Это не их вина. Ответственность - полностью на администрации колонии", - говорит Краснобаев.

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Однако есть и другое мнение. Газета "Думская" приводит слова своего источника в правоохранительных органах. "Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать - не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть акцию устрашения.

"Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - рассказал их собеседник. Таким образом, заключенные уже не выглядят невинными жертвами. История приобретает совсем другой оборот.

Есть и третья версия. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что осужденные попытались захватить админздание колонии и устроили поджог по указанию "воров в законе". Цель - дестабилизация ситуации. "Думская" также приводит слова источников, которые подтверждают версию о "криминалитете". По их словам, беспорядки - это результат конфликта за контроль между международными криминальными авторитетами - Омаром Бекаевым и Миндии Горадзе. Якобы речь шла о поставках в колонию наркотических средств людьми одного из них, а другой был против. При этом утверждается, что заинтересованы в этом "бизнесе" были и некоторые местные чиновники. В подтверждение издание приводит слова одного из арестантов. Мол, проблемы начались из-за того, что "воры в законе" запретили другим арестантам работать. После чего утром 27 мая из колонии увезли шестерых "авторитетов". И начался бунт.

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Итак, что мы имеем? Плохая еда или перераспределение криминальных потоков? Воры, решившие "нагнуть систему" и для этого разыгравшие восстание на броненосце "Потемкин" или коррумпированные охранники, обвиняющие во всем людей, доведенных до отчаяния плохой едой и жестоким обращением? А это важно? Разве мы не знаем, что в тюрьмах действует особая иерархия, а проблемы с едой мало кого интересуют из "законников"? Да и администрация, как правило, в доле, теме и в деле, постепенно врастая в криминальную среду.

Установление причин конкретного бунта в одесской колонии не отменяет необходимости поиска ответа на главный вопрос: что делать с украинской пенитенциарной системой? Она не менялась с советских времен. Ее главной целью всегда было наказание людей. Ну или исправление с помощью наказания. Не суть. Насилие тут всегда было возведено в абсолют и молчаливо поддерживалось обществом. Пенитенциарная система Украины давно нуждается в реформации. Вот только много вы можете вспомнить общественных организаций, правозащитных пресс-конференций и журналистских расследований, занимающихся этой темой?

Зациклившись на несуществующем "тарифно-пенсионном геноциде", украинцы не заметили, как проблематика условий жизни в колониях, детдомах, домах престарелых, психлечебницах полностью ушла из их сознания. Это ведь мы с вами молчаливо согласились, что там "все хорошо". Или смирились, что там "все плохо".

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Попробуйте спросить у правозащитников и государственных чиновников, занимающихся оккупированными территориями, что случилось с детскими домами в оккупированном Крыму и Донбассе, с домами престарелых, с несколькими пенитенциарными заведениями? Что известно о дальнейшей судьбе тех, кто на момент оккупации находился на опеке и под ответственностью государства? Поверьте, мало кто вообще поймет о чем вы их спрашиваете. О пенсиях на оккупированные территории Донбасса поговорить готовы многие. А о том, что там были брошены сбежавшими охранниками несколько сотен заключенных, что люди были закрыты в камерах и обстреляны наступающими боевиками - об этом хотят знать единицы.

Мы сами создали заговор молчания вокруг зон, где возможно все - от червей в каше до наркотрафика и торговли людьми. Поэтому, чем бы ни закончилось расследование причин бунта в одесской колонии, решение проблемы стоит искать за пределами огороженной зоны. Решение в нас. Пока мы не поймем, что цивилизованность - это в первую очередь отношение к людям, которые оказались под ответственностью государства, зона будет калечить всех нас.

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
протесттюрма
Джерело
Джерело:www.dsnews.ua
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