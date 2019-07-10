Народный депутат Надежда Савченко подала заявку на пропуск в зону проведения ООС. Она собирается посетить подконтрольную "ДНР" Горловку для встречи с избирателями.

Суть в том, что Савченко баллотируется в округе № 51, большая часть которого находится в оккупации. Соответственно, никаких выборов там не будет. Заинтригованы? Ещё бы. От Савченко можно ожидать чего угодно. Даже того, что она способна агитировать за себя среди людей, которые не могут за неё проголосовать, пишет Лариса Волошина для ДС. – Однако тут дело не в выборах и не в людях на оккупированной территории. Все, что делает депутат Надежда, направлено на украинцев, проживающих за сотни километров от оккупированного Донбасса.

Давайте разберёмся. Савченко задержали 22 марта 2018 г. в Верховной Раде после снятия с нее неприкосновенности. Ей инкриминировали попытку насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

16 апреля 2019 г. из-за технической "ошибки" Савченко освободили. Истек срок ареста, а суд не успел вовремя рассмотреть его продление. Но ведь обвинение с неё не снято. Все указывает на то, что Савченко "на крючке". Да она и сама не скрывает, что до сих пор находится под судом. Её поездка на оккупированные территории должна лишний раз продемонстрировать обществу бессилие государства.

Если человеку, в отношении которого выдвинуты столь серьёзные обвинения, так просто пересечь админграницу, то есть ли вообще в Украине закон? Своими действиями Савченко создаёт иллюзию, что Украина - несостоявшееся государство. Можно не сомневаться, что именно так её фокусы прокомментируют в пророссийских медиа.

Есть ещё один момент. По словам Савченко, она решила баллотироваться на Донбассе, потому что там граждане больше всего ждут помощи со стороны украинских политиков и власти. Конечно же, в её речах не обошлось без патетики: "Нам нечего делить" и "Надо объединить страну". Но что будет с теми жителями оккупированных районов, которые действительно поверят, что Надежда Савченко - украинский политик? Если они начнут рассказывать ей, как ждут Украину, давать какие-то сведения, ругать боевиков. Савченко может гарантировать их безопасность? Или ей плевать?

Новини Савченко помогает Путину

Открыто коммуницируя с украинцами, которые полностью находятся под властью российских оккупантов и их наемников, Савченко создаёт картинку, в которой нет расстрелов, нет пыточных и не происходят ежедневные бесследные исчезновения мирных жителей на неподконтрольных территориях. Она попросту использует несчастных заложников, чтобы послать сигнал украинцам, от выбора которых действительно зависит судьба страны. Что нет никакой оккупации. Что опасную для жизни зону беззакония создали украинские патриоты, а не иностранная агентура. Что надо просто сложить оружие и прекратить попытки освободить своих сограждан и земли из российского плена.

Никакого смысла совершать агитационный прорыв через линию фронта у Надежды, её сестры Веры и заместителя председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяны нет. Троица баллотируется по мажоритарным округам. А это значит, что даже если жители неподконтрольной территории доберутся до избирательных участков, они не смогут проголосовать за мажоритарщиков Надежды. Только за партии, которые идут списками.

Но Савченко все равно рвётся агитировать на неподконтрольной территории. Зачем? А чтобы мы все спросили. И чтобы ещё раз вспомнили об одиозной депутатке. Савченко не сильно волнует, выберут ли её. Она провоцирует общественный резонанс.

У специалистов по психологическим операциям это называется "лить бензин". То есть нагнетать агрессию, страх и массовую истерию там, где это только возможно. Кроме очевидной пощечины Украине, свободное пересечение подозреваемой в госизмене линии разграничения - это сигнал потенциальным преступникам. Мол, не бойтесь. "Украина слаба. Вон Савченко как "зашкварилась". И ничего. Ходит себе спокойно туда-сюда. И депутатская неприкосновенность ей не нужна".

Обращает на себя внимание и тот факт, что Савченко вдруг решила получить официальное разрешение от командования ООС и СБУ на проход в зону. Помнится, в прошлый раз она обходилась без этого.

Савченко - это диагноз. Она олицетворяет всех тех, кто уговаривает рабов согласиться на договорняк современных рабовладельцев между собой. С одной стороны, российские наемники, превратившие жизнь украинцев в ад. А с другой - такие же российские марионетки, только пока не сумевшие осуществить задуманное. Кремль щедр к предателям. Вот только простые люди, которых окучивают агитаторы, никогда не смогут улучшить свою жизнь, если будут проданы в российскую или пророссийскую зону влияния в качестве живого щита. Так что же делать тем, кто обманут пропагандой.

Для кого нет другой власти, кроме боевиков, и кто хочет просто покоя, просто мирной жизни? Не верить проходимцам. И гнать из украинской политики тех, кто делает вид, что освобождение людей и территорий и "примирение" с захватчиками - это одно и то же.

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