Ні, це не капітуляція. Це така собі гібридна перемога. Не нагнітайте паніки. Самопроголошене російське бандформування ще навіть не увійшло в українське державне тіло. Амністовані бойовики та отпускченці ще не перевдягалися в "народну міліцію" і не кидають людей на підвали іменем України.

Мотороли ще не обралися до Ради та не виставили питання Криму на загальнонародний референдум у смартфоні.

Російські громадяни, які просто заблукали на українських землях, ще не виставили "хунті" рахунки за калітства та загибель від рук "українських каратєлєй". Дайте "Л/ДНР" сто днів! Ви маєте сплотитися навколо лідера, маєте допомогти президентові нищити країну. Він один не впорається. І все через вас, кляті злопихателі.

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