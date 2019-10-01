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2 жовтня • оновлено в 04:13
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Моторола ще не обрався до Ради, дайте "Л/ДНР" сто днів!

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Ні, це не капітуляція. Це така собі гібридна перемога. Не нагнітайте паніки. Самопроголошене російське бандформування ще навіть не увійшло в українське державне тіло. Амністовані бойовики та отпускченці ще не перевдягалися в "народну міліцію" і не кидають людей на підвали іменем України.

Новини
"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Мотороли ще не обралися до Ради та не виставили питання Криму на загальнонародний референдум у смартфоні.

Російські громадяни, які просто заблукали на українських землях, ще не виставили "хунті" рахунки за калітства та загибель від рук "українських каратєлєй". Дайте "Л/ДНР" сто днів! Ви маєте сплотитися навколо лідера, маєте допомогти президентові нищити країну. Він один не впорається. І все через вас, кляті злопихателі.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра війна
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров, от имени российской стороны, выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств «нормандской четверки». Первое - подписание в Минской контактной группе «формулы Штайнмайера». Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита. Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании Контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание «формулы Штайнмайера». Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе формулу Штайнмайера. Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств «нормандской четверки». Он может состояться в удобное для его участников время.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
С нетерпением ждем закон о тунеядстве - нет постоянной работы, вперед восстанавливать Донбасс!.Сработающих-5%, с малого бизнеса-15%,туда же.ВСУ в полном составе в шахты,10лет строгого режима.Волонтеров- по трое ,в качестве компенсации,каждому колобаранту в личное пользование.Президенту- Нобелевскую премию !.Заживем......
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Костюченко Григорий, Шахты в большинстве затоплены и восстановлению практически не подлежат. Остались только рентабельные, их несколько штук и появились копанки как в конце 19-го века. Сбылась мечта Украина - полностью закрыть убыточные шахты. Эта мечта сбылась, как и Юлина - огородить Донбасс колючей проволокой. Но вот только с мечтами надо быть осторожнее - иногда они сбываются.
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