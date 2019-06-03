3 червня розпочав діяти новий український правопис.
Новий правопис вже давно назрів. Його треба було ухвалити з проголошенням незалежності України, оскільки цей правопис повертав Україну в рідне лоно, в рідне русло, як річка в свої береги.
Ми знаємо, що в 1930-х роках український правопис був заборонений. Мовознавці з усієї України, які працювали над ним, було розстріляно, знищено по таборах. І навіть той головний комуніст, при якому цей правопис був ухвалений - Скрипник, - пустив собі кулю в лоб.
Це той правопис, яким би мали користуватися українці. Але його заборонили і знищили. І ввели новий, сталінський, який максимально наближував українську мову до російської.
Правопис, Ілюстрація
Твоє Місто
Були внутрішні втручання в будову самої мови завдяки російським правилам. Були заборонені українські слова типу "книгарня", "винарня", "виноробня", тому що таких суфіксів в російській мові немає. Але, наприклад, був "кніжний магазін", відповідно, в Україні теж був "книжковий магазин".
Це дуже схоже на російську мову, але ми втратили частину свого багатства, грань діаманту.
З поверненням незалежності мовознавці вимагали, щоб ми повернулися до свого правопису. Кожна влада з кожною революцією активізувала це питання, і кожна влада казала: не на часі, це буде не зручно громадянам, вони вже звикли до цього радянського правопису, доведеться знову перевчатися… І так воно все і зависало.
Але, нарешті, це питання проголосоване, і це величезний плюс – ми повертаємося до цього правопису.
Але є і мінус. Мінус полягає в тому, що цим правописом займалися не ті, хто мав би займатися. Візьмемо, наприклад, склад правописної комісії. До неї увійшла всього п’ята частина українських мовознавців, а всі інші були не українські мовознавці. Очолював комісію взагалі кандидат технічних наук, його заступником був кандидат фізико-математичних наук. Уявіть собі, якби якесь важливе впровадження у фізиці чи у техніці очолював би філолог. Вийшла маячня.
Мінус полягає і в тому, що правопис був покликаний не лише повернутися до нашої мови, до наших правил, а й спростити життя і зняти з української мови кокошник. Тому що той правопис, який дали за радянських часів, був неприродній і правила для нас були неприродні.
Ні те, ні те даний правопис не виконав. Кокошник не був знятий, тільки частково в цьому правописі була проведена косметика. Введені деякі правила, але паралельно залишені правила російські. І цей правопис не спростив життя українцям.
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