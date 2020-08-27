Лариса Ніцой: поставте письменниці гостре питання

Тетяна Гайжевська Суспільство 15:40, 27.08.2020 Оновлено: 15:53, 27.08.2020

Гостею програми "Гостре питання" на Obozrevatel TV в четвер, 27 серпня, стане письменниця Лариса Ніцой.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі стають відомі особистості, лідери громадської думки й політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі Obozrevatel TV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Ларисою Ніцой у четвер, 27 серпня, о 17:30.

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