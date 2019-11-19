Прив'язав до авто і тягнув по дорозі: в Україні спалахнув скандал через чиновника-шкуродера

На Хмельниччині голова обласного державного архіву Володимир Байдич жорстоко поводився зі своїм собакою. Він прив'язав тварину до авто і півтора кілометра тягнув її по дорозі. Врятував собаку військовий, що проїздив повз. Він зупинив автомобіль чиновника і викликав поліцію. У собаки стерті передні лапи, багато ран, зараз ним займаються волонтери.

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Собака кидався на літню маму

У селі Кузьмин Хмельницької області місцеві жителі здивовані поведінкою чиновника Байдича. Директор обласного архіву ніколи не був помічений у жорстокому поводженні з тваринами.

Байдич прив'язав до авто собаку і півтора кілометра тягнув за собою по дорозі Facebook Олени Голубничої

"Тут живе його літня мама. Сам Байдич народився і виріс у нашому селі, але давно живе із сім'єю у Хмельницькому. Мама дуже літня, вона насилу пересувається на милицях, а більше лежить. Так, у них є собачка, але ми ніколи не чули, щоб він на когось кидався. Сам Байдич приїздить, відвідує маму, а так до неї приходять соціальні служби", – розповіли у сільраді.

Сусідка мами чиновника, Надія, розповіла, що нібито собака двічі накидався на літню жінку. "Я сама не бачила, але вони говорили, що собака кусав бабусю. Мабуть, він розлютився, і вирішив відвезти собаку в ліс. І кажуть, що боявся сам, що собака його вкусить, тому в багажник не засунув, а прив'язав до машини. Ну, це, звісно, не нормально, так із тварини знущатися. Віддай до притулку та й усе", – обурюється сусідка.

Собака сильно постраждав, у нього стерті лапи Facebook ГО "Врятуй життя"

Собаку хотіли приспати

В обласному архіві зустріти Байдича не вдалося. За словами його секретаря, він на три дні поїхав у відрядження до Києва.

Зараз пораненим собакою займаються волонтери з організації "Врятуй життя". Як розповіла нам активістка Тетяна Ігіна, у понеділок, 18 листопада, вони була у ветеринарній клініці у Хмельницькому у своїх справах. "До нас підійшов лікар і каже, що привезли собаку на приспання, а він абсолютно здоровий. Наші волонтери пішли подивитися і бачать, що це той самий собака, якого тягнули за машиною. Його привіз якийсь чоловік. Вони пригрозили йому, що викличуть поліцію, і він втік, кинувши пса", – додала вона.

Тепер собаку лікують у клініці, а живе він у притулку у волонтерів Facebook ГО "Врятуй життя"

Тепер пес у притулку. "Ми сьогодні їздили в поліцію, збирали підписи, щоб покарати цього господаря за жорстоке поводження. Був із нами і цей пес. Він абсолютно адекватний, йому приблизно чотири роки. Його все гладили, чухали, і діти з ним гралися, він нікого не чіпав і ні на кого не кидався. А господар запевняв, що пес кидається, тому він прив'язав його до машини, щоб вивезти в ліс", – каже волонтер.

Слідчі допитали чиновника

У поліції Хмельницької області нам сказали, що ще в понеділок відкрили провадження за ст. 299 КК України "жорстоке поводження з тваринами".

Поранений пес Facebook ГО "Врятуй життя"

"Слідчі опитують свідків, які могли все це бачити, бо чоловік тягнув собаку приблизно півтора кілометра. Ходять від двору до двору, шукають тих, хто міг там проїздити в цей час. Також був допитаний і господар собаки. Оскільки він повідомив, що пес двічі кусав його маму, і вони зверталися по медичну допомогу, то зараз відправлені запити в лікарні. Він каже, що не хотів знущатися, але тварина агресивна. Він хотів вивезти його за село, але побоявся брати на руки, тому прив'язав до машини. Всі свідчення перевіряють слідчі", – повідомляє OBOZREVATEL прессекретарка поліції Хмельницької області Інна Глега.

За жорстоке поводження з твариною чиновнику загрожує штраф від 5100 до 8500 грн або адмінарешт на 15 днів.

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