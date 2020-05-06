П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що критична ситуація із перезавантаженістю лабораторій, які тестують на коронавірус, робить карантинні заходи неефективними і небезпечними для економіки.

Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV. Він нагадав, що з часу першого хворого на COVID-19, 3 березня, було протестовано трохи більше 100 тисяч людей. За минулу добу, 5 травня, було протестовано 4700 осіб, у той час як, наприклад, у Німеччині стільки тестують за день.

"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робимо 4 тисячі. Це або брехня і цих тестів немає, або ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив Порошенко.

Лабораторії для тестування на COVID-19 перевантажені: Порошенко забив на сполох

Він нагадав, що у бюджеті було виділено 150 мільйонів гривень на мільйон тестів, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає, гарячими лініями, а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Порошенко.

Зазначимо, вірусологічні лабораторії в різних регіонах України повідомляють про перевантаження і неможливість проводити необхідну кількість тестуваннь на коронавірус.

Зокрема, як пише Liga.net, у Житомирі головний санітарний лікар області направив у місцеві лікарні листа, в якому заявив, що вірусологічна лабораторія обласного центру з 7 по 9 травня не буде приймати матеріали для ПЛР-досліджень.

Таке рішення ухвалене через те, що вона завантажена на 8-9 днів наперед і не має можливості зберігати проби з підозрами на коронавірус, йдеться у документі. Винятки робитимуть тільки для дітей та важкохворих пацієнтів.

Раніше про те, що не вистачає лабораторій для проведення тестувань на коронавірус, повідомляли і в столиці.

"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Уже непоодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо на тому, що потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", – цитує голову комісії Київської міськради з питань охорони здоров‘я Олега Гелевея "Суспільне".

Він також наголосив, що в столиці катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а влада запізнюється із заходами боротьби з коронавірусом на 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, що визнають дві третини лікарів в Україні.