Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лабораторії для тестування на COVID-19 перевантажені: Порошенко забив на сполох

4.8т
Читати матеріал російською

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що критична ситуація із перезавантаженістю лабораторій, які тестують на коронавірус, робить карантинні заходи неефективними і небезпечними для економіки.

Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV. Він нагадав, що з часу першого хворого на COVID-19, 3 березня, було протестовано трохи більше 100 тисяч людей. За минулу добу, 5 травня, було протестовано 4700 осіб, у той час як, наприклад, у Німеччині стільки тестують за день.

"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робимо 4 тисячі. Це або брехня і цих тестів немає, або ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив Порошенко.

Лабораторії для тестування на COVID-19 перевантажені: Порошенко забив на сполох

Лабораторії для тестування на COVID-19 перевантажені: Порошенко забив на сполох

Він нагадав, що у бюджеті було виділено 150 мільйонів гривень на мільйон тестів, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає, гарячими лініями, а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Порошенко.

Зазначимо, вірусологічні лабораторії в різних регіонах України повідомляють про перевантаження і неможливість проводити необхідну кількість тестуваннь на коронавірус.

Зокрема, як пише Liga.net, у Житомирі головний санітарний лікар області направив у місцеві лікарні листа, в якому заявив, що вірусологічна лабораторія обласного центру з 7 по 9 травня не буде приймати матеріали для ПЛР-досліджень.

Таке рішення ухвалене через те, що вона завантажена на 8-9 днів наперед і не має можливості зберігати проби з підозрами на коронавірус, йдеться у документі. Винятки робитимуть тільки для дітей та важкохворих пацієнтів.

Лабораторії для тестування на COVID-19 перевантажені: Порошенко забив на сполох

Раніше про те, що не вистачає лабораторій для проведення тестувань на коронавірус, повідомляли і в столиці.

"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Уже непоодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо на тому, що потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", – цитує голову комісії Київської міськради з питань охорони здоров‘я Олега Гелевея "Суспільне".

Він також наголосив, що в столиці катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а влада запізнюється із заходами боротьби з коронавірусом на 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, що визнають дві третини лікарів в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
8
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
Петя своё уже отгудел . Не видать ему президентского трона как своих ушей .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги