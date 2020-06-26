Kyiv not Kiev: МЗС змусив Facebook правильно писати назву столиці України

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання англійською мовою транслітерації назви столиці України з російськомовного Kiev на україномовний Kyiv.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, здобути результат допомогли "десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси – від європейських до західного узбережжя США".

"Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv – адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови", – вказав міністр.

Кулеба додав, що старі, вже виставлені у минулому теги та відмітки ще існують – їх не можна змінити "заднім числом".

"Але найголовніше, що віднині наша столиця буде писатися правильно, і саме таке правильне написання Kyiv соцмережа буде підказувати користувачам", – наголосив міністр.

Facebook Дмитра Кулеби

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