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9 жовтня • оновлено в 18:44
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/ Суспільство

Kyiv, а не Kiev: Мендель виправдалася за скандал із російською мовою

7.7т Читати матеріал російською

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вибачилася за те, що помилилася з написанням назви Києва англійською мовою.

Про це вона повідомила у Twitter, зазначивши, що цитувала ЗМІ, які писали Kiev, а не Kyiv.

"У всіх моїх твітах згадується винятково українська версія Києва. Я сама постійно на цьому наголошувала у ЗМІ, в яких працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття я образила, не змінивши цитати", – зазначила Мендель.

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Нагадаємо, що Юлія Мендель допустила помилку при транслітерації столиці України. Помилка Мендель викликала бурхливу реакцію коментаторів.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 червня Президент України Володимир Зеленський призначив своєю псекретаркою Юлію Мендель.

  • Вона потрапила у скандал у США через посаду в Зеленського.

  • 27 вересня Мендель штовхнула у Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із главою України.

  • Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що у США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео цього та інших інцидентів з Мендель, яка декілька разів відводила журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати й звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вобщем это по моднему,но вот дед(1898),то говорил Кыев,в Позняках ,если шо..понятно ,что новокуянам лучше знать,ну то таке.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Парочка животных из паРРаши мычит уже. "Комментирует"!))) Скот расейский - да нам плевать на вас! На ваше "мнение"! Вы - твари одичалые. Не имеющие права даже на мычание. Пошли накуй, Кацaпы вонючие!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Хуев, так Хуев... Да пусть обзывают, как хотят.
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коршун федот
коршун федот
Стратусов Додж, Сиди уж в своей @босраной М_А_КШвЕ , да хлябай щи свои вонючие лаптем, монголоид.
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