Kyiv, а не Kiev: Мендель виправдалася за скандал із російською мовою

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вибачилася за те, що помилилася з написанням назви Києва англійською мовою.
Про це вона повідомила у Twitter, зазначивши, що цитувала ЗМІ, які писали Kiev, а не Kyiv.
"У всіх моїх твітах згадується винятково українська версія Києва. Я сама постійно на цьому наголошувала у ЗМІ, в яких працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття я образила, не змінивши цитати", – зазначила Мендель.
Нагадаємо, що Юлія Мендель допустила помилку при транслітерації столиці України. Помилка Мендель викликала бурхливу реакцію коментаторів.
Юлія Мендель
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 червня Президент України Володимир Зеленський призначив своєю псекретаркою Юлію Мендель.
Вона потрапила у скандал у США через посаду в Зеленського.
27 вересня Мендель штовхнула у Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із главою України.
Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що у США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.
У мережі з'явилися відео цього та інших інцидентів з Мендель, яка декілька разів відводила журналістів від Зеленського.
Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.
У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати й звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!