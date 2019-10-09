Kyiv, а не Kiev: Мендель виправдалася за скандал із російською мовою

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вибачилася за те, що помилилася з написанням назви Києва англійською мовою.

Про це вона повідомила у Twitter, зазначивши, що цитувала ЗМІ, які писали Kiev, а не Kyiv.

"У всіх моїх твітах згадується винятково українська версія Києва. Я сама постійно на цьому наголошувала у ЗМІ, в яких працювала. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття я образила, не змінивши цитати", – зазначила Мендель.

Нагадаємо, що Юлія Мендель допустила помилку при транслітерації столиці України. Помилка Мендель викликала бурхливу реакцію коментаторів.

Юлія Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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