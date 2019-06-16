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Перейменування Києва: Фаріон вказала на важливий нюанс

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Зміна написання столиці України з Kiev на Kyiv має принципове значення для затвердження ідентичності держави на весь світ.

"В останню чергу мова є засобом комунікації, а в першу чергу мова – це засіб утвердження ідентичності", - сказала в блозі OBOZREVATEL мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон.

За її словами, "топоніміка як розділ мовознавства і як наука найбільшою мірою відображає те, в якому напрямку рухається українське суспільство".

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

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"Тобто через Київ ми утверджуємо на цілий світ свою ідентичність, і кажемо: "Господи милосердний, Україна – це не Раша". Україна має свою систему графічних цінностей і способи передання географічних наз ", - підкреслила Фаріон. У цьому контексті вона зазначила, що протягом тривалого часу "світ сприймав Україну через московські окуляри".

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"Хоч як би складно сьогодні не розгорталися події, мова завжди найбільшою мірою свідчить про те, наскільки нація є самодостатня і самостійна. І якщо в світі назву столиці починають писати відповідно до української фонетики, це означає, що у нас відбуваються зміни на підсвідомому рівні. А це набагато важливіше, ніж зміни матеріального характеру чи якогось іншого. Тому що все, що видиме, абсолютно залежить від невидимого, а мова народжується, передусім, із невидимого, тому що вона за своєю природою є духовною категорією", - заявила мовознавець.

Як писав OBOZREVATEL, в США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі. Раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ірина Фаріон
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
українська мова
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Anin Georgij
Anin Georgij
Это точно Фарион писала? Лексикон не ее, даже скучно.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Вот теперь заживём!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Фарион конечно дура, но в плане идентичности, мне тоже как-то больше нравится, что раньше был город Киев, а стал Хуев. Хуевенький такой городишко, так что, правильно его америкосы обозвали, поддерживаю.
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