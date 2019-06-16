Перейменування Києва: Фаріон вказала на важливий нюанс

Зміна написання столиці України з Kiev на Kyiv має принципове значення для затвердження ідентичності держави на весь світ.

"В останню чергу мова є засобом комунікації, а в першу чергу мова – це засіб утвердження ідентичності", - сказала в блозі OBOZREVATEL мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон.

За її словами, "топоніміка як розділ мовознавства і як наука найбільшою мірою відображає те, в якому напрямку рухається українське суспільство".

Ірина Фаріон YouTube

"Тобто через Київ ми утверджуємо на цілий світ свою ідентичність, і кажемо: "Господи милосердний, Україна – це не Раша". Україна має свою систему графічних цінностей і способи передання географічних наз ", - підкреслила Фаріон. У цьому контексті вона зазначила, що протягом тривалого часу "світ сприймав Україну через московські окуляри".

"Хоч як би складно сьогодні не розгорталися події, мова завжди найбільшою мірою свідчить про те, наскільки нація є самодостатня і самостійна. І якщо в світі назву столиці починають писати відповідно до української фонетики, це означає, що у нас відбуваються зміни на підсвідомому рівні. А це набагато важливіше, ніж зміни матеріального характеру чи якогось іншого. Тому що все, що видиме, абсолютно залежить від невидимого, а мова народжується, передусім, із невидимого, тому що вона за своєю природою є духовною категорією", - заявила мовознавець.

Як писав OBOZREVATEL, в США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі. Раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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