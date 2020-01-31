Квітневі градуси: синоптикиня здивувала прогнозом на початок лютого в Україні

Упродовж перших днів останнього місяця цієї зими, 1-2 лютого, в Україні очікується дуже тепла погода, хоч і з дощами.

Так, у суботу в більшості областей буде +5…+10°, а в неділю +6… +13°. Таким прогнозом на найближчі вихідні поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Зважаючи на прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати на якийсь пухнастень чи мимИлень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси!" – написала вона.

Діденко дала теплий прогноз на початок лютого в Україні

Однак весь цей весняний поступ триватиме на тлі періодичних дощів, зумовлених атмосферними фронтами, а також поривчастого західного вітру.

"Але погодьтеся, що таке тепло якось не дуже пасує до слова лютий", – підкреслила синоптикиня.

За її словами, на Сумщині та Харківщині дощі 1-2 лютого можуть навіть переходити у мокрий сніг, оскільки там буде трохи прохолодніше.

У Києві лютий теж почнеться періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в столиці потепліє до +6°, а в неділю до +8°.

"Не забувайте, як я вчора, парасолю, та відповідне взуття. Бо легендарна миргородська калюжа, порівнюючи з деякими столичними міжасфальтними водоймами, – жалюгідна мінікалабаня", – пожартувала Діденко.

Карта погоди Facebook/Наталія Діденко

Насамкінець вона поділилася декількома синоптичними порадами щодо того, як, на її думку, краще вдягатися відповідно до погоди й куди піти в перші, до того ж такі теплі, вихідні в лютому.

"Шуби, кожухи та дублянки й навіть куртки на справжньому пуху будуть виглядати смішно – краще щось обов’язково вітро- та вологонепроникне й трохи легше. Але бажано з каптурами. Корисно буде багато гуляти для свіжого кольору обличчя, купити тюльпани або гіацинт у горщику й не забути метеопатам пігулки від таких синоптичних кульбітів. Здорових і нелютих вихідних!" – підсумувала свій прогноз народна синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми становитиме до 5 градусів.

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