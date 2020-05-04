Квітковий місяць 2020: що треба робити і як загадати бажання

У нічному небі 7 травня можна буде побачити останній у 2020 році Супермісяць, який також називають Квітковим місяцем.

Що це за явище, що потрібно робити і як загадати бажання, розповість OBOZREVATEL.

Квітковий місяць: що це за явище

7 травня можна спостерігати астрономічне явище – останній у 2020 році Супермісяць. Фаза повного місяця настане о 13:46 за Києвом – у цей момент відстань між Землею та її супутником стане мінімальною, і Місяць повністю буде освітлений променями сонця.

Сам Квітковий місяць зійде в небі о 20.30 за Києвом. Зазначимо, таку назву Супермісяцю дали у Стародавній Індії, оскільки в цей час там зазвичай розцвітали весняні квіти.

За повір'ями, у Квітковий місяць потрібно загадувати бажання Pixabay

Як загадати бажання у Супермісяць

За повір'ям, бажання, загадані у Квітковий місяць, обов'язково здійснюються. Для цього навіть існують спеціальні обряди.

Так, уночі в Супермісяць потрібно вийти на вулицю, подивитися на повний місяць і загадати бажання, подумки представляючи його здійснення до найменших дрібниць.

Також у вечір Квіткового місяця ставлять склянку з чистою водою на підвіконня, щоб рідина набрала сили місячних променів. Уранці склянку беруть до рук, нашіптують бажання і випивають воду.

У Супермісяць проводять різні обряди на виконання бажання Pixabay

Ще популярні різноманітні замовляння, які читають у Квітковий повний місяць і які, за повір'ями, допомагають почати нове життя. Наприклад: "Місячне світло спадає на мене і проходить крізь мене. Я молю Місяць дозволити оновити мої почуття та емоції, дати моєму серцю і моєму розуму заспокоєння і умиротворення. Я виліковуюсь під його світлом і зливаюся з його силою глибоко в моїй душі".

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