Квітковий місяць 2020: з'явилися фантастичні фото унікального явища
У ніч на четвер, 7 травня, в небі можна було побачити так званий Квітковий місяць – останню у 2020 році Суперповню.
Користувачі мережі з різних куточків світу активно ділилися фотографіями та відео вражаючого природного явища (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).
Назва "Квітковий місяць" пов'язана з теплою весняною погодою і цвітінням, які збігаються з часом цього травневого повного місяця.
Відстань від Землі до Місяця в цей період становила близько 360 тисяч кілометрів.
Пропонуємо подивитися знімки незвичайного "Квіткового місяця":
Раніше OBOZREVATEL писав про природу цього явища і про те, як загадувати бажання в Супермісяць.