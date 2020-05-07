Квітковий місяць 2020: з'явилися фантастичні фото унікального явища

У ніч на четвер, 7 травня, в небі можна було побачити так званий Квітковий місяць – останню у 2020 році Суперповню.

Користувачі мережі з різних куточків світу активно ділилися фотографіями та відео вражаючого природного явища (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Суперповня 7 травня twitter.com/MOODYXCHILD

twitter.com/MOODYXCHILD

Назва "Квітковий місяць" пов'язана з теплою весняною погодою і цвітінням, які збігаються з часом цього травневого повного місяця.

Суперповня 7 травня twitter.com/MOODYXCHILD

Відстань від Землі до Місяця в цей період становила близько 360 тисяч кілометрів.

Пропонуємо подивитися знімки незвичайного "Квіткового місяця":

twitter.com/fly2ohare

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/LGrahamCTV

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Раніше OBOZREVATEL писав про природу цього явища і про те, як загадувати бажання в Супермісяць.