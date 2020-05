Квітковий місяць 2020: з'явилися фантастичні фото унікального явища

У ніч на четвер, 7 травня, в небі можна було побачити так званий Квітковий місяць – останню у 2020 році Суперповню.

Користувачі мережі з різних куточків світу активно ділилися фотографіями та відео вражаючого природного явища (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Назва "Квітковий місяць" пов'язана з теплою весняною погодою і цвітінням, які збігаються з часом цього травневого повного місяця.

Відстань від Землі до Місяця в цей період становила близько 360 тисяч кілометрів.

Пропонуємо подивитися знімки незвичайного "Квіткового місяця":

Look up tonight and do not miss the last #supermoon of the year. This is a good omen. #FlowerMoon pic.twitter.com/ehdgXAvuoX - ʀᴏꜱʜᴀɴ ᴀɢʀᴀᴡᴀʟ (@SharifLadkaa) May 7, 2020

Flower moon over Cedar City and later from front porch. Best wishes for a good day. pic.twitter.com/u9NrxcGWkA - Sara Penny (@lovesviola) May 7, 2020

Super Flower Moon tonight! 🌕 Hope everyone get to see it too ~ 💜 # 문빈 pic.twitter.com/kXPswj3Huw - 𝐌𝐎𝐎𝐍𝐁𝐈𝐍𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘✶ 문빈 해피 🌻 (@MOONBINHAPPY) May 7, 2020

Last flower moon of 2020 pic.twitter.com/D2kRi58r1r - Ahmad Faiz (@abracadabrabaiz) May 7, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав про природу цього явища і про те, як загадувати бажання в Супермісяць.

