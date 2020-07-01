Кваснєвский і Кокс в день суду над Порошенком застерегли Зеленського від політичних переслідувань

Впливові європейські політики Александр Кваснєвський та Пет Кокс застерегли президента України Володимира Зеленського від політичних переслідувань.

Відповідну спільну заяву, що розміщена на сайті Кваснєвского, вони зробили у день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком.

"З травня 2012 року до листопада 2014 року, протягом 18 місяців, ми разом працювали як моніторингова місія високого рівня, призначена Європейським Парламентом з питань спірних кримінальних обвинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили і доповідали про політизоване правосуддя та систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню над захистом, та в якій нормою здавалася не презумпція невинуватості, а винуватості", – зазначили політики.

"Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично-вмотивованого правосуддя для одних, та співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України у питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи та свобод громадян країни вдома", – нагадали колишні співголови Моніторингової місії Європарламенту.

"Невпинна боротьба за серця і уми українського народу триває і надалі. Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто підсилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування ув’язнень серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права", – застерегли європейські політики.

"Інформація, якою ми наразі володіємо, свідчить про тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости у ревізію досягнень Майдану. Політична боротьба є всюди, але відбувається вона під час виборів, а у парламенті - під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів лише посилює нашу стурбованість, коли ми спостерігаємо за тим, як з політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень", – йдеться у заяві Кокса-Квасневського.

Якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія та верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими спільних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції до ЄС та НАТО – попереджають політики.

"Українські антикорупційні органи повинні бути посилені, а не дискредитовані. Вибіркове правосуддя через політично вмотивоване переслідування повинно залишитись в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека та правоохоронні органи, прокуратура та судові системи потребують незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад", – наголосили в заяві.

"Ми робимо цю заяву через наше дружнє ставлення, нашу стурбованість та нашу повагу. Мовчання у таких умовах може розцінюватись як згода з тим, що нині відбувається. Ми не можемо мовчати", – написали Пет Кокс та Александр Квасневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій Порошенко заявив, що його не лякають політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу президента, оскільки він не боїться ані розслідувань, ані суду.