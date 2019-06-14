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Квартира в Криму і мільйони доходів: спливли скандальні факти про нове керівництво Держприкордонслужби та Нацгвардії

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Новопризначені голови Національної гвардії і Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та Микола Балан заробили в 2018 році понад мільйон гривень кожен.

Про це свідчать їхні електронні декларації, які розміщені у відкритому доступі.

Так, Дейнеко отримав у 2018 році 1 млн 602 тис. грн доходу. Він також задекларував дві квартири площею 31 і 91,6 кв. м: одна в Умані (Черкаська обл.) і зареєстрована на сина, а друга – в Києві.

Глава ДПСУ володіє автомобілями Nissan X-TRAIL 2012 і 2017 років. У банку він зберігає близько 300 тис. грн, 17 тис. доларів і 3 тис. євро готівкою.

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Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко

Корреспондент.net

Командувач Нацгвардії Микола Балан за 2018 рік задекларував 1 млн 127 грн, із них майже 300 тис. грн – зарплата дружини.

Балан зберігає в банку 150 тис. грн і 8 тис. доларів. Також сім'я Балана володіє квартирою в Ялті в анексованому Криму площею 53 кв. м (зареєстрована на дружину).

Микола Балан

Микола Балан

ostannipodii.com

Командувач Нацгвардії користується службовою квартирою під Києвом, а їздить на Toyota Land Cruiser 120 2008 року випуску. Задекларував він і автомобіль дружини – Hyundai Accent 2012 року.

Микола Балан та Сергій Дейнеко

Микола Балан та Сергій Дейнеко

Depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки України.

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Особа
Микола Балан
Місце
Україна
Теги
Національна гвардіяДержприкордонслужбаДержавна прикордонна служба України
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
бля, какие у них всех добрые лица))) эти, таки-да, будут бороться за процветание державы!
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