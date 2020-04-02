"Квартал 95" потролив Зеленського і "слуг" за скандал із Єрмаком

"Квартал 95" привітав команду президента України Володимира Зеленського з "першим корупційним скандалом" – тим, що розгорнувся довкола голови ОП Андрія Єрмака та його брата Дениса.

Такими іронічними словами, зокрема, почався випуск програми "Чисто News" виробництва студії увечері 2 квітня (щоб подивитися відео, проскрольте новину вниз).

"Вітаємо ЗеКоманду з першим корупційним скандалом, особливо його авторів Гео Лероса та Андрія Єрмака", – посміхаючись, промовила ведуча.

Крім цього, у програмі ще раз висловили позицію президента Зеленського і членів фракції його партії "Слуга народу", які заявляли про те, що крапку в ситуації довкола скандалу з "плівками Єрмака" мають поставити слідчі.

"Щиро віримо, що компетентні органи розберуться, і нагорода таки знайде свого героя", – додала ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із художніх керівників "Кварталу 95" і друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий заявив, що глава держави пізніше може повернутися у студію на колишню посаду.

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