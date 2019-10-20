"Квартал 95" і хор Верьовки жорстко висміяли Гонтареву: спалахнув скандал. Відео

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію мережі.

Ролик у неділю, 20 жовтня, був опублікований на YouTube-каналі студії. Відео вже зібрало більше 6,9 тисяч дизлайків (щоб подивитися виступ, поскрольте новину вниз).

В анонсі пісні ведучий Степан Казанін назвав спалення будинку Гонтаревої "яскравою подією".

Виступ "Вечірнього Кварталу" Колаж

Дизлайки під відео "Вечірнього кварталу" Скріншот

У музичному номері взяв участь Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Разом з актором "Кварталу" Євгеном Кошовим співаки виконали пісню, названу гумористами "Горіла хата".

Далі наводимо фрагменти тексту пісні (мовою оригіналу):

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валерія думає на Валерича...

Люди вогонь побачили –

Допомагати почали,

Відра схопили й прибігли,

В вогонь соляру плескали.

Євген Кошовий Скрін відео

"У пісні цієї мораль проста – будинок згорів від сорому", – закінчив Кошовий під оплески залу Палацу "Україна".

"Раніше хор Верьовки відкривав Гімном сесії ВР. Але тепер ВР – філія 95, квитки можна купити прямо у ложі бенуар. Тому хор тепер виступає і на підспівуванні в кварталу. Огидно", – відреагувала на виступ народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Дивлячись на те, що всі сценарії кварталу ще вичитує сам Зеленський, чи правильно я розумію, що ця мерзенна пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтаревої?" – написав у Facebook прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Дно... Всьому має бути межа", – відреагувала в Telegram журналістка Соня Кошкіна.

"Пісня про згорілий будинок Гонтаревої у кварталу це таке пекло, що я х*р знаю, як це описати... У наступному випуску нехай відразу Коломойський співає. Чого талановитого сценариста за сценою гноїти", – обурився журналіст Денис Бігус.

Відзначимо, незабаром міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Дно має дно.

І ні, це не квартал. Там все стабільно.

Це Хор ім.Верьовки.

До речі, хор фінансується нами.

Платниками податків. Кожного місяця ви платите за те, щоб потім хор співав про підпал будинку ексчиновниці. #суважениемидитенахуй pic.twitter.com/X9a2rhNhnc — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) October 20, 2019

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