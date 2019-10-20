"Квартал 95" і хор Верьовки жорстко висміяли Гонтареву: спалахнув скандал. Відео

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію мережі.
Ролик у неділю, 20 жовтня, був опублікований на YouTube-каналі студії. Відео вже зібрало більше 6,9 тисяч дизлайків (щоб подивитися виступ, поскрольте новину вниз).
В анонсі пісні ведучий Степан Казанін назвав спалення будинку Гонтаревої "яскравою подією".
Виступ "Вечірнього Кварталу"
Колаж
Дизлайки під відео "Вечірнього кварталу"
Скріншот
У музичному номері взяв участь Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Разом з актором "Кварталу" Євгеном Кошовим співаки виконали пісню, названу гумористами "Горіла хата".
Далі наводимо фрагменти тексту пісні (мовою оригіналу):
Хата горить в Гореничах,
А в Лондоні Валерія думає на Валерича...
Люди вогонь побачили –
Допомагати почали,
Відра схопили й прибігли,
В вогонь соляру плескали.
Євген Кошовий
Скрін відео
"У пісні цієї мораль проста – будинок згорів від сорому", – закінчив Кошовий під оплески залу Палацу "Україна".
"Раніше хор Верьовки відкривав Гімном сесії ВР. Але тепер ВР – філія 95, квитки можна купити прямо у ложі бенуар. Тому хор тепер виступає і на підспівуванні в кварталу. Огидно", – відреагувала на виступ народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Дивлячись на те, що всі сценарії кварталу ще вичитує сам Зеленський, чи правильно я розумію, що ця мерзенна пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтаревої?" – написав у Facebook прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.
"Дно... Всьому має бути межа", – відреагувала в Telegram журналістка Соня Кошкіна.
"Пісня про згорілий будинок Гонтаревої у кварталу це таке пекло, що я х*р знаю, як це описати... У наступному випуску нехай відразу Коломойський співає. Чого талановитого сценариста за сценою гноїти", – обурився журналіст Денис Бігус.
Відзначимо, незабаром міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Дно має дно.— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) October 20, 2019
І ні, це не квартал. Там все стабільно.
Це Хор ім.Верьовки.
До речі, хор фінансується нами.
Платниками податків. Кожного місяця ви платите за те, щоб потім хор співав про підпал будинку ексчиновниці. #суважениемидитенахуй pic.twitter.com/X9a2rhNhnc
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 вересня у селі Гореничі під Києвом невідомі спалили будинок Гонтаревої.
У серпні Гонтареву збила машина у Лондоні. У неї діагностували переломи кісток ступні.
Пізніше у мережі з'явилися фото і відео з лікарняної палати з постраждалою Гонтаревою.
Крім того, невідомі у ніч на 5 вересня спалили автомобіль, зареєстрований на невістку Гонтаревої.
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