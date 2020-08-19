Куяльницький лиман під Одесою забарвився в рожевий колір: відео незвичайного явища

Куяльницький лиман під Одесою, який відомий своїми цілющими властивостями, забарвився в рожевий колір. У той же час берега водойми стали білими.

Незвичайне природне явище здивувало туристів, тепер там влаштовують фотосесії, повідомляє "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами екологів, воду в лимані "пофарбувала" посуха. Крім того, під час неї збіглися кілька обставин.

"Це рівень води, це концентрація солі в лимані і температурний режим. Коли це все збігається, то мікроорганізми, присутні в лимані, отримують цей пігмент – у них виробляється і колір рожевий", – пояснив еколог Сергій Гуцалюк.

Куяльницький лиман став рожевим ТСН

Береги у Куяльницького лимана вкрилися сіллю, яка утворюється від різкого випаровування вологи. Він дуже обмілів, в деяких місцях рівень води сягає всього декількох сантиметрів.

Екологи кажуть, що ситуацію повинні виправити дощі. Тоді сіль і рожева вода в лимані зникнуть, а повноводним він стане ближче до зими, коли відкриють шлюз з моря і вода потече в водойми.

Водойма під Одесою забарвилася в рожевий колір ТСН

Люди влаштовують фотосесії на лимані ТСН

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ніжині Чернігівської області водойма в Графській парку забарвилася в рожевий колір. Дивне явище супроводжується неприємним запахом і мором риби.