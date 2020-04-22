"Кусум" продовжує допомагати Україні боротися з пандемією COVID-19

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Група фармацевтичних компаній "Кусум", в яку входить український фармацевтичний завод "Кусум Фарм" і дистрибютор "Гледфарм ЛТД", допомагає уряду України боротися з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Загальна сума наданої "Кусум" в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, Молдові , М'янмі та Філіппінах соціальної допомоги вже сягнула 21 мільйона у гривневому еквіваленті. Про це повідомила пресслужба групи компаній "Кусум", повідомляє "Економічна правда".

Мило антибактеріальне

Також у компанії зазначили, що дотримуються введеного в Україні жорсткого протиепідемічного режиму. Відповідних рекомендацій та вимог дотримуються у всіх відділеннях та офісах компанії.

"Виробництво продовжує працювати, щоб безперервно забезпечувати пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами незважаючи на те, що більша частина колективу компанії перейшла на дистанційний режим роботи", - підкреслили у компанії.

Разом з тим у "Кусум" запустили соціальний проект, що передбачає безоплатну передачу лікарських засобів.

Антисептик

"Розуміючи високий ступінь відповідальності, компанія прийняла рішення про запуск соціального проекту і надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі лікарських засобів на загальну суму близько 3 млн грн (у роздрібних цінах), які можуть знадобиться при лікуванні бактеріальних ускладнень коронавірусної інфекції, а це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби та препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ. Також, у найближчі дні 8 000 лікарів будуть забезпечені наборами індивідуального захисту", - кажуть у компанії.

Реалізація цієї соціальної ініціативи стала можливою завдяки підтримці з боку співробітників групи компаній "Кусум" в усіх країнах, де вона представлена: вони перерахували свою одноденну заробітну плату у благодійні фонди для боротьби з коронавірусом.

Одноразові костюми

"Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь в боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники "Кусум" висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам", – прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній "Кусум".

"Зараз дуже важливі висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на надзвичайно необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо у такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися і надавати посильну допомогу один одному", – додав він.

У "Кусум" переконані, що у сучасних умовах роль лікарів і фармацевтів у суспільстві стає головною, і ці фахівці зараз знаходяться на передовій у боротьбі з інфекцією та приймають на себе перший удар. "Ангели живуть серед нас" – саме цей слоган ліг в основу креативного ролика, де головні герої – лікар і фармацевт – дають практичні та зрозумілі телеглядачам рекомендації, як поводитися під час пандемії.

"Група фармацевтичних компаній Кусум планує і надалі допомагати суспільству, надаючи благодійну допомогу і впроваджуючи соціально значущі проекти", - обіцяють у компанії.