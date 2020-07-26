Курсанти вистрибували з вікон: з'явилися подробиці про спалах COVID-19 у гуртожитку КПІ

Курсанти, які виявилися закритими в гуртожитку Київського політехнічного інституту через спалах коронавірусу, залишилися без їжі і змушені буквально вистрибувати у вікна.

Про це повідомила журналістка "Україна 24" з місця подій. Їй вдалося поспілкуватися з курсантами, які визирали у вікна.

"Вони говорили, що їм їсти нічого. Зараз їм привезли трохи поїсти, тому що їх не випускають, вони на ізоляції на третьому поверсі закриті", – розповіла вона.

Водночас наголошується, що місцеві двірники бачили, як курсанти вискакували з вікон другого поверху, викидали свої речі, щоб звідти втекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діагноз коронавірус в одному з гуртожитків КПІ поставили 52 курсантам, що становить третину від усіх проживаючих. У будівлі проводяться відповідні заходи з дезінфекції, а всі інші контактні особи тих, у кого підтвердили COVID-19, перебувають під контролем.