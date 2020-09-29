Курсант Золочевський, який вижив у катастрофі Ан-26, вперше вийшов на прогулянку

Кирило Лютий Суспільство 18:31, 29.09.2020 Оновлено: 19:08, 29.09.2020

Курсант В'ячеслав Золочевський вперше вийшов на прогулянку після авіакатастрофи Ан-26 під Харковом.

Як передає ТСН у вівторок, 29 вересня, 20-річному хлопцю дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю на четвертий день після трагедії.

Золочевський – єдиний з 26 осіб, хто вижив після падіння літака ЗСУ. Після катастрофи він кинувся рятувати свого товариша, проте той незабаром помер через отримані опіки.

У курсанта крім опіків струс мозку і забої, проте лікарі раніше заявили про поліпшення його стану здоров'я. Очікується, що найближчим часом хлопець зможе продовжити реабілітацію поза медичною установою.

Раніше він розповів, що вижив завдяки тому, що його від вогню прикрила певна "капсула" з фюзеляжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку. В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував докладний список загиблих в авіакатастрофі.

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