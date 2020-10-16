Курсант Золочевський, який вижив у катастрофі Ан-26 під Харковом, озвучив своє майбутнє

Курсант В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив після авіакатастрофи Ан-26 під Харковом, вирішив продовжити навчання у виші за фахом.

Як повідомила "АрміяІнформ" в четвер, 15 жовтня, зараз 20-річний хлопець перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, де йому вручили медаль "За військову службу Україні".

"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я буду наздоганяти навчальну програму", – розповів Золочевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку. В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував докладний список загиблих в авіакатастрофі.