Курорти України затопило через сильну зливу: проспект став продовженням моря. Фото і відео
У Кирилівці на Запоріжжі, а також у Бердянську сильні зливи 26 липня призвели до затоплення і знеструмлення цілих мікрорайонів.
Як пише РІА-Мелітополь, у курортному селищі Азовський проспект на якийсь час став продовженням Азовського моря. В обох населених пунктах ливнівки вже не вперше просто не впоралися з кількістю опадів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що ще ввечері 26 липня центр Кирилівки став непроїзними – місцями там стояло до 20-30 см води. Деякі відпочивальники не наважувалися йти й чекали на "острівцях", коли вода зійде.
"Сезон у Кирилівці в цьому році й без погодних аномалій був не дуже. Якщо подібна погода затягнеться на декілька днів, курортників у селищі стане ще менше", – констатує видання.
Водночас у Бердянську випала майже чотиримісячна норма опадів – 49,2 мм за норми всього другого літнього місяця у 13 мм, передає "Бердянськ 24" із посиланням на дані місцевої морської гідрометеостанції.
Через зливу центр Бердянська затопило, а частина мікрорайонів залишилася без електрики. На певних ділянках нижньої частини міста рух транспорту дорогами й пішоходів тротуарами був помітно ускладненим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Запоріжжя та Харків 13 липня спіткала сильна злива, в результаті чого багато вулиць міст виявилися затопленими.