Курорти України затопило через сильну зливу: проспект став продовженням моря. Фото і відео

Марина Ліснічук Суспільство 11:03, 27.07.2020 Оновлено: 11:08, 27.07.2020

У Кирилівці на Запоріжжі, а також у Бердянську сильні зливи 26 липня призвели до затоплення і знеструмлення цілих мікрорайонів.

Як пише РІА-Мелітополь, у курортному селищі Азовський проспект на якийсь час став продовженням Азовського моря. В обох населених пунктах ливнівки вже не вперше просто не впоралися з кількістю опадів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ще ввечері 26 липня центр Кирилівки став непроїзними – місцями там стояло до 20-30 см води. Деякі відпочивальники не наважувалися йти й чекали на "острівцях", коли вода зійде.

Шторм у Кирилівці
(Скриншот із відео)

"Сезон у Кирилівці в цьому році й без погодних аномалій був не дуже. Якщо подібна погода затягнеться на декілька днів, курортників у селищі стане ще менше", – констатує видання.

У Бердянську 26 липня пройшла сильна злива
(brd24.com)

Водночас у Бердянську випала майже чотиримісячна норма опадів – 49,2 мм за норми всього другого літнього місяця у 13 мм, передає "Бердянськ 24" із посиланням на дані місцевої морської гідрометеостанції.

Злива у Бердянську
(brd24.com)

Через зливу центр Бердянська затопило, а частина мікрорайонів залишилася без електрики. На певних ділянках нижньої частини міста рух транспорту дорогами й пішоходів тротуарами був помітно ускладненим.

У Бердянську 26 липня випала майже чотиримісячна норма опадів – 49,2 мм
(brd24.com)
Центр Бердянська затопило
(brd24.com)
Через зливу в Бердянську пішоходи не могли пройти тротуарами
(brd24.com)
У Бердянську злива затопила вулиці
(brd24.com)
На певних ділянках нижньої частини Бердянська рух транспорту був ускладнений
(brd24.com)
Наслідки сильної зливи у Бердянську
(brd24.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Запоріжжя та Харків 13 липня спіткала сильна злива, в результаті чого багато вулиць міст виявилися затопленими.

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