"Курорт без русо-туристо!" У Криму поскаржилися на бидло-відпочивальників

У тимчасово окупованому Криму поскаржилися на відпочивальників. Так, постійні гості Алушти обурені поведінкою туристів на пляжі "Каліпсо".
На сайті "Алушта 24" пишуть, що люди приходять до моря з каструлями їжі, розпивають алкогольні напої, палять і смітять на пляжі. Водночас їх ніхто не штрафує і навіть не робить їм зауваження.
На скаргу звернула увагу користувач Twitter RoksolanaToday&Крим25%.
"Алушта. Туристи з Росії вимагають курорт без руссо-туристо! Дивно, це ж ваші, радійте", — написала вона в коментарі під постом.
Туристи п'ють на пляжі
Алушта- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 26, 2019
Туристи з Росії вимагають курорт без руссо-туристо!
дивно
це ж ваші
радійте pic.twitter.com/hZPn3HoG2e
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги від медиків.
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