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"Курорт без русо-туристо!" У Криму поскаржилися на бидло-відпочивальників

2.2т Читати матеріал російською

У тимчасово окупованому Криму поскаржилися на відпочивальників. Так, постійні гості Алушти обурені поведінкою туристів на пляжі "Каліпсо".

На сайті "Алушта 24" пишуть, що люди приходять до моря з каструлями їжі, розпивають алкогольні напої, палять і смітять на пляжі. Водночас їх ніхто не штрафує і навіть не робить їм зауваження.

На скаргу звернула увагу користувач Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

"Алушта. Туристи з Росії вимагають курорт без руссо-туристо! Дивно, це ж ваші, радійте", — написала вона в коментарі під постом.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
А кроме Роксоланы других возмущенных нет?
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Владимирский Александр
Владимирский Александр
Исаев Максим, Потому, что брехня полная. Был еще один врун -говорящая каска, да совесть заела.
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