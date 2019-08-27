"Курорт без русо-туристо!" У Криму поскаржилися на бидло-відпочивальників

У тимчасово окупованому Криму поскаржилися на відпочивальників. Так, постійні гості Алушти обурені поведінкою туристів на пляжі "Каліпсо".

На сайті "Алушта 24" пишуть, що люди приходять до моря з каструлями їжі, розпивають алкогольні напої, палять і смітять на пляжі. Водночас їх ніхто не штрафує і навіть не робить їм зауваження.

На скаргу звернула увагу користувач Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

"Алушта. Туристи з Росії вимагають курорт без руссо-туристо! Дивно, це ж ваші, радійте", — написала вона в коментарі під постом.

Туристи п'ють на пляжі

Алушта

Туристи з Росії вимагають курорт без руссо-туристо!

дивно

це ж ваші

радійте pic.twitter.com/hZPn3HoG2e - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги від медиків.

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