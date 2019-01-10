Курили допоможуть Путіну увійти в історію – російський політик

Передача частини Курильських островів Японії стане історичною подією, яка допоможе російському президенту Володимиру Путіну увійти в історію.

"Путін мріє увійти в історію, а підписання договору є найкращим способом це зробити, тому що це реальне закінчення Другої світової війни на папері. Це стане історичною подією", – пояснила в коментарі OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Втім, росіянка вважає, що зараз Путін може підписати мирний договір з Японією, але до самої передачі островів до кінця ще не готовий.

Володимир Путін

"Розмірковуючи з точки зору формальної логіки, мирний договір і передача Курильських островів принесло б Росії дуже багато користі. Я вже не кажу про те, якщо вибирати довгострокове партнерство на Схід – Китай чи Японія, то з точки зору російських інтересів, звичайно ж Японія. Вона для Росії набагато більш виразний партнер, з нею немає великих суперечностей в той час, як з Китаєм все набагато складніше", – каже вона.

Курили Global Look Press

"Але думаю, що в кардинальному вигляді передача островів навряд чи станеться, але якесь проміжне рішення, наприклад, зона вільної торгівлі, або передача островів в довгострокову оренду може бути", – додала Курносова.

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