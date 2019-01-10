МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Курили допоможуть Путіну увійти в історію – російський політик

4.1тЧитати матеріал російською

Передача частини Курильських островів Японії стане історичною подією, яка допоможе російському президенту Володимиру Путіну увійти в історію.

"Путін мріє увійти в історію, а підписання договору є найкращим способом це зробити, тому що це реальне закінчення Другої світової війни на папері. Це стане історичною подією", – пояснила в коментарі OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Втім, росіянка вважає, що зараз Путін може підписати мирний договір з Японією, але до самої передачі островів до кінця ще не готовий.

Володимир Путін

Володимир Путін

Новини
"Курилы наши!": отдаст ли Путин острова Японии

"Розмірковуючи з точки зору формальної логіки, мирний договір і передача Курильських островів принесло б Росії дуже багато користі. Я вже не кажу про те, якщо вибирати довгострокове партнерство на Схід – Китай чи Японія, то з точки зору російських інтересів, звичайно ж Японія. Вона для Росії набагато більш виразний партнер, з нею немає великих суперечностей в той час, як з Китаєм все набагато складніше", – каже вона.

Курили

Курили

Global Look Press

"Але думаю, що в кардинальному вигляді передача островів навряд чи станеться, але якесь проміжне рішення, наприклад, зона вільної торгівлі, або передача островів в довгострокову оренду може бути", – додала Курносова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Ексклюзив
Особа
Ольга Курносова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
11
26
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
руцкие свиньи сдавайтесь, вас ждет теплая вотка, лапти, матрешки, дохлые медведи и хуём по-лбу. ваши матери уже ждут вас здесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Он жлоб, сам удавится, но не отдаст!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Курильские острова, также, как и Крым, всегда принадлежали России.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги