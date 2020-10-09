Курив "дурь" і працював у будівельній компанії: що відомо про батька, який убив 6-річного сина на Виноградарі

Батько-вбивця 6-річного хлопчика в Києві працював у "Київміськбуді-1", займався будівельними матеріалами. Друзі кажуть, що він його виховував, поки мама була на заробітках в Італії. У сім'ї є квартири неподалік від місця трагедії.

Сусіди розповіли, як дитину, яка вмирала, рятували пожежники, а поліція кілька годин не приїжджала на виклик.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Матір дитини і матір убивці живуть поруч

У будинку на вул. Данченка, що в спальному районі на Виноградарі в Києві, поки що не знають, що маленький 6-річний хлопчик Данило, якого днями вбив і підпалив власний батько, жив саме в цьому будинку.

За збігом обставин у першому корпусі 25-поверхівки на 17-му поверсі живе мати хлопчика Вікторія, а через під'їзд, у 3-му корпусі – її свекруха і мати батька Олександра К., який скоїв цей страшний злочин.

Під'їзд, де жив загиблий Данило з мамою на вулиці Данченка

"Так, я цього чоловіка пам'ятаю, він приходив сюди", – каже одна з мешканок під'їзду і пересмикує плечима, немов від холоду. "Як страшно, біда просто поруч ходить", – додає жінка.

Данила тут пам'ятають невиразно. На подвір'ї дітей дуже багато, іноді він гуляв тут із нянею, з якоюсь жінкою.

Того дня, 5 жовтня, Данило також гуляв у дворі з нянею, яка забрала його з англійської. Тоді до них сюди, на вулицю Данченка, з'явився батько Олександр. Він забрав дитину до себе, на проспект Правди, 31-А. Сказав, що хоче побути з ним.

Олександр на суді заявив, що своїм убивством рятував сина інформатор

Батьки вже були розлучені. Олександр не платив аліменти, і Вікторія подавала на нього до суду. Останній же розгляд між ними стосувався рішення про те, з ким житиме син.

Як розгорталася трагедія

Коли Вікторія приїхала на пр. Правди по дитину, не було ще й 16:00.

"Ми повернулися додому приблизно в цей час, вийшли з ліфта, а ця мама з двома трохи старшими чоловіками й молодшого віку сідали в ліфт. Тоді ще не було криків. А вже приблизно о 19:00 ми відчинили двері в коридор, а там вони вже бігали, кричали: "Відчини двері! Де дитина?!" – розповідає сусідка Світлана.

За її словами, приблизно о 20:00 вони помітили пожежну машину, а сусіди згори сказали, що горить на сьомому поверсі.

Приблизно дев'ять років тому Олександр відвідував маму в Італії. OK мами Олександра К.

"Ми вискочили в коридор, а там уже пожежники. Вони молодці, швидко протягнули шланги, кувалдою стукають до нього в двері, кажуть: "Відчини двері!". А за дверима – тиша. Мама кричить. Рятувальники взяли болгарку і стали вирізати двері. Коли відчинили, то квартира була в диму. Цей батько вискочив на майданчик, очі скажені, бігає і нічого не говорить! Уже наші сусіди заблокували його, щоб він нікуди не втік. А поліції так і не було! Я телефонувала їм о 20:32, просила: "Приїдьте, тут у небезпеці життя дитини!". А сусіди кажуть, що до мене вони їм уже разів п'ять телефонували. І з'явилися поліцейські тут, уже коли нас евакуювали, тому що знайшли там у нього на кухні якийсь підозрілий предмет. Я в капцях і халаті підійшла до слідчих, які стояли там в масочках і красивих костюмах у дворі. Кажу: "Якби ви приїхали вчасно, цієї трагедії не було б!". А вони мовчать", – обурюється Світлана.

Олександр в Італії OK мами Олександра К.

Знайшли пакетики з порошком

Як з'ясувалося пізніше, батько дитини Олександр К., нібито злякавшись ударів кувалдою в двері, перерізав Данилові горло ножем і завдав два удари ножем у серце. Потім поклав хлопчика на ліжко, поруч поклав дві подушки й підпалив. Потім зачинив дитину в кімнаті, сам вийшов у сусідню і відчинив балкон.

Увесь цей час під дверима билася і кричала Вікторія, благаючи відпустити Данила.

Також під вікнами будинку, серед викинутих божевільним батьком іграшок і посуду, поліцейські виявили пакетики з білим порошком.

Сусіди кажуть, що сім'я прожила в цій квартирі на пр. Правди, 31-А кілька років. За словами сусідки Світлани, вони одружилися, потім у них народився син. А вже кілька років як пара розлучилася. Правда, жінка запевняє, що скандалів і криків з їхньої квартири чутно не було. Та й вона не помічала Олександра п'яним.

Напередодні вбивства батько хлопчика оновив профіль на своїй сторінці. Facebook Олександра К.

"У нас усе дуже спокійно в будинку, тихо. Він зазвичай просто вітався і все. Ми не спілкувалися з ними. А після такої трагедії просто заспокоїтися не можу", – каже жінка.

Батько дитини працював у будівельній компанії

Сам Олександр до останнього часу працював у компанії "Київміськбуд", в ДБК-4. Причому був він не просто будівельником, а працював в офісі. "Добре знався на потребах будівництва, цікавився новими матеріалами та інноваціями в будівництві. Справляв враження адекватної людини. Щоб він вживав наркотики? Ні, такого за ним не помічав. Хоча бачив його років зо два-три тому. Тоді у нього вже були якісь проблеми з дружиною", – розповів на умовах анонімності один його знайомий.

Багато його знайомих із роботи або з Коломиї, звідки Олександр родом, були шоковані, дізнавшись про трагедію і про роль батька.

Олександр 10 років тому і зараз на суді Інформатор, ОК

"Я шокована просто. Побачила відео, кілька разів переглядала, так, це він. Я знаю його з юності, перетиналися в компанії. Він був розумним і начитаним хлопцем. Особливо нічого він про себе не розповідав, просто жартував. Як таке могло трапитися", – каже його знайома з Коломиї.

"Років 14 уже не бачилися й не розмовляли. Що з ним трапилося, я просто шокована. Був хорошим, чуйним і добрим другом. Любив покурити дурь, як і всі в цьому віці. Але так, щоб зловживав, такого не було", – розповідає інша знайома.

Друзі дитинства говорять, що мама Олександра їздила на заробітки в Італію, коли він навчався в школі. Ріс він із батьком і старшим братом. На сторінці в мами в соцмережах досі зазначено, що вона живе у Флоренції. Любить фотографуватися на природі. Приїжджав туди і її син Олександр, зустрічався з друзями, їв неополітанську піцу.

В юності Олександр любив музику і комп'ютерні ігри з гонками. Після школи він закінчив місцевий правовий-економічний коледж. Але там його вже не пам'ятають, кажуть, колектив змінився. Після цього навчався у виші.

В Італії Олександру сподобалася піца. OK мами Олександра К.

Перебравшись до Києва, спочатку жив у гуртожитку "Київміськбуду-1" в Шевченківському районі. У нього навіть є крихітна частина акцій цієї компанії. Хоча жодна нерухомість за Олександром не значиться, зокрема, і на пр. Правди, 31-А, де трапилася трагедія.

А ось на вулиці Данченка одна квартира за його дружиною, друга – за його мамою. У будинку живе багато будівельників. Правда, багато жител здається. А власники живуть або ще добудовують житло у "Варшавському кварталі" теж на Виноградарі.