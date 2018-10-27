Курбас, Зеров і інші: в Україні шанують пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох

В України 27 жовтня вшановують пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох (Карелія, РФ) в 1937 році представників української інтелігенції.

"Сьогодні ми з сумом згадуємо жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох, яке стало символом Великого терору. 81 рік тому в російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в'язнів Соловецьких таборів, серед яких - понад 300 українців" - написав на своїй сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко.

Він нагадав про загиблих представників української інтелігенції: Леся Курбаса, Миколу Куліша, Миколу Зерова, Марка Вороного, Валер'яна Підмогильного, Сергія Грушевського, Володимира Чеховського, Антона, Остапа і Богдана Крушельницьких, Павла Филиповича, Олексу Влизька, Валер'яна Поліщука, Григорія Епіка, Олексу Слісаренка, Михайла Ялового та інших.

Як відомо, Сандармох - місце найбільших масових страт репресованих за часів Сталінського терору.

У 30-ті роки ХХ століття там було вбито більше 9500 чоловік. Громадські активісти знайшли місце страт лише в 1997 році. Тут були встановлені меморіали. Окремий меморіал присвячений українцям в знак пам'яті про розстріляних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вшанували пам'ять загиблих на Донбасі захисників.