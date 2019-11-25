"Кур*а, є**на прибиральниця!" У Польщі студентка жорстоко образила українку й отримала покарання

У Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща) відсторонили від навчання студентку, яка виклала в мережу відео з ксенофобськими образами на адресу українки, яка їхала з нею в потязі.

Як повідомляє Wprost, дівчина на камеру скаржилася на жінку з України, яка зіпсувала їй поїздку тим, що зайняла місце в транспортному засобі. Ролик з'явився на YouTube-каналі tvolsztyncompl (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Учора українська кур*а, є**на прибиральниця, зайняла моє місце в поїзді, і взагалі, за***ла все, кур*а, купе, що ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити...

Мало того, що вона була товста, але ще у неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", – скаржилася дівчина.

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Відео в мережі набрало 60 тисяч переглядів.

"Я мала піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Є**ть цих українських стерв, так ненавиджу їх... Ця жінка – тупа прибиральниця, тож ієрархії треба дотримуватися", – сказала вона.

Після цього керівництво вишу заявило про негайне відсторонення студентки. Також до прокуратуруи було надіслано повідомлення про можливе скоєння злочину.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або принизливої позиції щодо осіб протилежної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", – йдеться в заяві.

У відповідь на скандал дівчина записала ще одне відео, в якому запевнила, що не підтримує націоналізм або дискримінацію, і назвала те, що трапилося "жартом".

"Вибачте, я не подумала, я просто дурепа", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, чиновник Запорізької обласної ради Владислав Марченко опублікував на своїй сторінці в Facebook два пости, в яких образив жінок і звинуватив їх у тому, що вони часто нібито самі провокують ґвалтівників своїм зовнішнім виглядом.

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