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25 листопада • оновлено в 13:24
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"Кур*а, є**на прибиральниця!" У Польщі студентка жорстоко образила українку й отримала покарання

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У Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща) відсторонили від навчання студентку, яка виклала в мережу відео з ксенофобськими образами на адресу українки, яка їхала з нею в потязі.

Як повідомляє Wprost, дівчина на камеру скаржилася на жінку з України, яка зіпсувала їй поїздку тим, що зайняла місце в транспортному засобі. Ролик з'явився на YouTube-каналі tvolsztyncompl (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Учора українська кур*а, є**на прибиральниця, зайняла моє місце в поїзді, і взагалі, за***ла все, кур*а, купе, що ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити...

Мало того, що вона була товста, але ще у неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", – скаржилася дівчина.

У Польщі студентка жорстоко образила українку і отримала покарання

У Польщі студентка жорстоко образила українку і отримала покарання

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Відео в мережі набрало 60 тисяч переглядів.

"Я мала піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Є**ть цих українських стерв, так ненавиджу їх... Ця жінка – тупа прибиральниця, тож ієрархії треба дотримуватися", – сказала вона.

Після цього керівництво вишу заявило про негайне відсторонення студентки. Також до прокуратуруи було надіслано повідомлення про можливе скоєння злочину.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або принизливої позиції щодо осіб протилежної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або знедолених", – йдеться в заяві.

У відповідь на скандал дівчина записала ще одне відео, в якому запевнила, що не підтримує націоналізм або дискримінацію, і назвала те, що трапилося "жартом".

"Вибачте, я не подумала, я просто дурепа", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, чиновник Запорізької обласної ради Владислав Марченко опублікував на своїй сторінці в Facebook два пости, в яких образив жінок і звинуватив їх у тому, що вони часто нібито самі провокують ґвалтівників своїм зовнішнім виглядом.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Польща
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, где крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, - отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки - старый обычай, оставшийся от польского крепостничества...» … «К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия..» А. Куприн. "Олеся".
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бесятся свидомитые кастрюли, что их везде опускают на парашу, бьются в истерике во все двери ,все мозги выбили а весь мир с нами никак не получается.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Интересно, была бы подобная реакция в РФ?
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