Купол впав: під Харковом згорів храм РПЦ. Фото і відео з місця НП

В Люботині Харківської області згорів храм Миколи Чудотворця, який належав Російській православній церкві в Україні.

Про це повідомляється на сторінці "Харків 1654" у Facebook. Пожежа почалася о 18:10 14 квітня і швидко охопила 120 кв. м. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що охоплений полум'ям купол впав на землю. На місце НП прибули 6 пожежних підрозділів.

kharkov.politeka.net

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Станом на 19:40 пожежу локалізували. Причини та обставини інциденту пообіцяли установити після того, як вогонь повністю загасять.

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

facebook.com/kharkiv1654

Храм Миколи Чудотворця побудували ще в 1890 році, проте за часів Другої світової він війни був зруйнований, і на тому ж місці облаштували залізничне управління. Храм реконструювали в 1975 році, тоді ж побудували вівтарну частину, праве крило і кілька службових приміщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього, змалювавши стіни написами "14/88".

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