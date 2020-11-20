Кумівський герб України
Як виявилося вчора, наші чиновники без кумівства, договорняків та корупції навіть великий державний герб затвердити не можуть!
Перше, друге і третє місця на конкурсі присудили проектам Олексія Кохана та Івана Турецького. Обидва є співавторами малого герба України разом з Андрієм Гречилом.
Андрій Богданович Гречило, який наразі є головою журі нинішнього конкурсу, був консультантом Олексія Кохана при створенні ним проекту герба на конкурс 1997 року.
Саме цей же проект без жодних змін подано й на конкурс 2020.
Тобто фактично голова журі присудив перше місце своєму ж проекту, в створенні якого свого часу брав участь.
А друге і третє - іншому своєму співавтору, а за одно куму та бізнес-партнеру Іванові Турецькому
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Вади проекту "переможця" Кохана. Примітивізм зображення.
Надмір декоративних елементів.
Перевернуте колосся.
Помилкове зображення архангела з кривим мечем (мав би бути з палаючим) і в дитячих гольфах.
Щитотримачі топчуть стрічку в національних кольорах.
Козака зображено не в одязі 17 - 18 століть а в театральному наряді 20 століття хору імені Вєрьовки, в надмір широких червоних шароварах...
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Висновок.
Кабінет міністрів та Верховна рада України немають жодного а ні юридичного, а ні морального права затверджувати проект великого державного герба України який конкурсна комісія визначила "переможцем" конкурса шляхом кумівства та корупції.
Я вже мовчу про несмак та порушення геральдичних правил.
Результати цього псевдоконкурсу мають бути скасовані!
Досить чудувати світ!
Готую відповідну заяву до антикорупційних правоохоронних органів!