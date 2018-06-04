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"Культурний шок": мережу здивували умови у потязі "Укрзалізниці"

6.1тЧитать новость на русском

Провідник поїзда "Львів - Херсон" вразив мережу своїм уважним ставленням до пасажирів.

Про нього розповів у Facebook користувач Юрій Катихін.

"Поїзд "Львів - Херсон", 12 вагон. Такого ввічливого провідника я ще в житті не бачив: кожному допомагає вийти, приймає. До речі, бажає всього найкращого. У мене культурний шок. Шановні львів'яни, хто знає цього дядька, скажіть йому, що він кращий", - написав він.

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Место
Україна
Объект
Укрзалізниця
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