Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат

Гліб Іванов Суспільство 19:47, 7.06.2020

Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація не проявляє ніякої конструктивності, щоб оживити нормандський формат.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. За словами міністра, досі немає значимого прогресу у питанні встановлення миру на Донбасі.

Кулеба нагадава, що на цьому тижні в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали дев'ять українських солдатів.

Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат
kmu.gov.ua

"Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить ніякої взаємної конструктивності з російської сторони. На цьому тижні не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув у бою", – написав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на переговорах у Берліні щодо ситуації на Донбасі наголосила на неприпустимості прямого діалогу з представниками так званих ДНР та ЛНР.

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