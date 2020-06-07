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7 червня • оновлено в 20:29
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Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат

1.8т
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Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація не проявляє ніякої конструктивності, щоб оживити нормандський формат.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. За словами міністра, досі немає значимого прогресу у питанні встановлення миру на Донбасі.

Кулеба нагадава, що на цьому тижні в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали дев'ять українських солдатів.

Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат

Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат

kmu.gov.ua

"Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить ніякої взаємної конструктивності з російської сторони. На цьому тижні не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув у бою", – написав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на переговорах у Берліні щодо ситуації на Донбасі наголосила на неприпустимості прямого діалогу з представниками так званих ДНР та ЛНР.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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