Кулеба звинуватив Росію у небажанні оживити нормандський формат

Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація не проявляє ніякої конструктивності, щоб оживити нормандський формат.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. За словами міністра, досі немає значимого прогресу у питанні встановлення миру на Донбасі.

Кулеба нагадава, що на цьому тижні в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали дев'ять українських солдатів.

"Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить ніякої взаємної конструктивності з російської сторони. На цьому тижні не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув у бою", – написав Кулеба.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.